Киев, , 10:29 — REGNUM В течение двух последних недель количество обстрелов в Донбассе выросло втрое. Об этом заявила председатель ОБСЕ на Украине и в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау. Текст заявления опубликован 14 апреля на сайте организации.

«По данным СММ (Специальной мониторинговой миссии — ИА REGNUM), количество нарушений, зафиксированных за последние две недели, достигло максимума в этом году и было в три раза больше, чем за тот же период ранее», — сказано в заявлении.

Грау отметила, что наблюдатели ОБСЕ стали чаще сталкиваться с ограничениями в своём передвижении.

Как сообщили в представительствах ДНР и ЛНР в СЦКК, за минувшие сутки боевики ВСУ пять раз обстреляли территорию ДНР и шесть раз — территорию ЛНР.

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