Москва, , 10:30 — REGNUM За последние два года число кибератак на предприятия государственной корпорации Ростех выросло в 11 раз. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба госкорпорации.

«В 2020 году сотрудники информационной безопасности Ростеха зафиксировали более 16,8 млн киберугроз различного характера. По сравнению с 2018 годом (1,5 млн случаев) число инцидентов выросло в 11 раз, в текущем году эта тенденция продолжает сохраняться», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за три месяца текущего года специалистами госкорпорации было выявлено примерно 4 млн инцидентов в сфере информационной безопасности, включая около 54 тысячи DoS-атак, 16,5 тысячи попыток перехвата трафика и почти 300 тысяч фактов активности троянского программного обеспечения.

«Есть огромный нездоровый интерес к корпорации, нашим проектам и разработкам, другой информации. Существенное увеличение числа таких фактов во многом связано с пандемией коронавируса, введением удаленных форматов работы», — отмечается в сообщении.

В то же время, указывается, что Ростех уделяет повышенное внимание обеспечению мер кибербезопасности и развитию средств защиты информации, а потому принимаемые госкорпорацией меры обеспечивают достаточно эффективную защиту от такого рода угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля стало известно, что количество интернет-пользователей, которые игнорируют киберугрозы, в России снизилось почти вдвое с 2019 года.