Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM В Ростовской области спасатели отработали эвакуацию людей на случай паводка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

По легенде учений, уровень воды превысил критические отметки в Аксайском районе. В результате таяния снега разлилась река Аксай. Большая вода подтопила станицы Старочеркасскую и Ольгинскую, подмыла опоры линий электропередачи. Вследствие этого было нарушено электроснабжение, обрушился мост.

В ликвидации условного паводка приняли участие более 50 человек и 15 единиц специальной техники.