Чита, , 10:24 — REGNUM За период с 5 по 12 апреля 2021 года в Забайкалье подорожало моторное топливо. В частности, увеличились цены на бензин автомобильный марок: АИ-92 — на 0,11%, АИ-95 — на 0,02%.

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Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики. Цена на бензин марки АИ-98 не изменилась. Также отмечается, что дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,15%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам марта 2021 года в Забайкальском крае цены на газовое моторное топливо возросли на 13,8%.

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