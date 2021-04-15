Улан-Удэ, , 10:23 — REGNUM В Бурятии намерены изменить концепцию решение жилищной проблемы многодетных семей с шестью и более детьми. По словам замминистра социальной защиты региона Анастасии Мериновой, жилищную субсидию предложено ввести жилищный займ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

«Предлагаем уйти в ипотеку за счет бюджета. Что это даст? Думаю, что в максимально сжатые сроки обеспечим многодетных семей жильем. Норматив площади на каждого члена семьи остается прежним — 11 кв. метров», — отметила она.

В настоящее время в очереди на получение жилья стоят 525 семей. Размер займа составит не более 3 млн рублей. Если законопроект будет поддержан депутатами, в ведомстве планируют обеспечить жильём 187 семей уже в 2021 году.

При этом совместно с банками будет фактически создан новый ипотечный продукт, которые не учитывает платежеспособность семьи. Парламентарии в целом поддержали предложение. Законопроект будет вынесен на рассмотрение в первом чтении на 17-й сессии Народного хурала.

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