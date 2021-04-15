Москва, , 10:23 — REGNUM Зарплата российских космонавтов после повышения составит сумму более 500 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил первый замглавы Роскосмоса Максим Овчинников.

Космонавт Олег Котов в открытом космосе во время космического полёта МКС-22

«Президент [РФ Владимир Путин] объявил о значительном повышении зарплат [космонавтов]. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% — их зарплата чуть больше, чем 500 тысяч рублей в среднем», — сказал Овчинников.

При этом, по его словам, на данный момент зарплаты российских космонавтов примерно в два раза ниже, чем у их коллег из США и Европы. Так, астронавты NASA в среднем получают порядка 8−9 тысяч долларов, а астронавты Европейского космического агентства — 7−8 тысяч долларов.