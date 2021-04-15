Тюмень, 15 апреля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В отношении начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александра Селюнина и его посредника возбуждено уголовное дело о выдаче за взятки водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, с августа по октябрь 2020 года граждане получали водительские права без сдачи необходимых экзаменов, за взятки, обращаясь к посреднику начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Начальник давал незаконные указания своим подчиненным сотрудникам о приёме экзаменов без фактической их сдачи. Отмечается, что причастность Селюнина выявилась во время расследования дела начальника межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств УМВД России по Тюменской области, который обвиняется в аналогичных преступлениях.

Начальник ГИБДД по Тюменской области подозревается в шести преступных эпизодах по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), посредник подозревается в аналогичных эпизодах преступлений по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

В настоящее время Селюнин и посредник задержаны. Решается вопрос о мере пресечения для обоих подозреваемых.