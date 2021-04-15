Хабаровск, , 10:32 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв выступил против запрета лова кеты и горбуши в Амуре — общины КМНС и рыболовы-любители должны иметь возможность ловить рыбу.

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«Позиция Росрыболовства и научных организаций декларируется уже который год однозначная по запрету вылова тихоокеанских лососей в Амуре. Правительство Хабаровского края считает эту позицию несправедливой. Мы будем отстаивать позицию и коренных малочисленных народов Севера, и любителей, которые хотят пойти летом и поймать рыбу к столу с тем, чтобы лов был разрешен. Рыба есть, рыбы хватает. Главное, рационально её использовать», — сказал на видео, размещённом в телеграм-канале, Дегтярёв.

По словам главы региона, для многих жителей Хабаровского края рыба — это второй хлеб, а запреты не столько спасают лососей, сколько вредят жителям Дальнего Востока.

«Обращаюсь к Росрыболовству и другим столичным чиновникам: разрешите людям ловить рыбу», — добавил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о возможности рыбакам-любителям реализовать свой улов уже направлен в Государственную думу, заявил на дальневосточном рыбопромысловом совете губернатор Приморья Олег Кожемяко.