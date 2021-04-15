Пермь, , 10:21 — REGNUM В Пермском крае принято решении о расторжении долгосрочного контракта с перевозчиком на обслуживание социального маршрута, сообщает издание Business Class.

Процедура произойдет по соглашению обеих сторон — ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» и исполнителя договора. Причиной отказа от маршрута № 132 Оса — Барда стала низкая загрузка автобусов малого класса. Например, в январе 2021 года автобусные салоны были заполнены лишь на 5%.

Исполнителем договора является ООО «ТК «Виктория». Контракт был заключен на пять лет, а его стоимость составила 13,3 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее пермские власти заявляли о поэтапном внедрении транспортной реформы. В ее рамках должно увеличится число муниципальных маршрутов с учетом потребности населения в социальном и медицинском обслуживании.

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