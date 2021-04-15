Чебоксары, , 10:27 — REGNUM В этом году в столице Чувашии запланирован капремонт 11 детских дошкольных учреждений. В программе по восстановлению зданий принимают участие дошкольные учреждения, имеющие износ более 50%.

На капремонт детсадов в 2021 году выделено более 317 млн рублей. Помимо этого, проведут второй этап работ в дошкольных учреждениях, отремонтированных в прошлом году.

В ходе работ отремонтируют здания детских садов и проведут благоустройство территорий. Начать мероприятия запланировали с 1 июня. На время капремонта воспитанники дошкольных учреждений с согласия родителей будут определены в ближайшие детсады.

В 2020 году обновили 14 зданий детских садов на общую сумму более 240 млн рублей.

По данным городского управления образования, финансирование в таком объеме на проведение капремонта школ и детских садов из республиканского бюджета не осуществлялось никогда.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии планируют потратить более 2 млрд рублей на приведение школ и детских садов в «нормативное состояние». На реконструкцию старых школ потребуется 1,3 млрд рублей, на дошкольные образовательные учреждения — 800 млн рублей.

Читайте также: Чувашия потратит 2 млрд рублей на реконструкцию школ и детсадов