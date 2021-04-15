Санкт-Петербург, 15 апреля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после застолья со знакомым доктор получил удар ножом в грудь. Преступника, нанесшего смертельное ранение врачу-терапевту, ищут сотрудники органов правопорядка.

Mr Seb Нож

Как сообщает 15 апреля издание «Фонтанка», убийство произошло в ночь на 14 апреля в одной из коммунальных квартир на улице Полярников в Невском районе города. Около часа ночи в комнату одной из соседок постучал 27-летний мужчина. Он попросил вызвать скорую, так как истекал кровью, после чего потерял сознание. К моменту приезда медиков мужчина скончался.

По предварительной версии, в тот день погибший выпивал со знакомым. Около 23:00 мск они заказали доставку еды, а спустя полтора часа врач был убит. Удар был такой силы, что в груди потерпевшего остался клинок ножа. Преступника разыскивают.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 27-летний погибший — уроженец Волгограда, врач-терапевт поликлиники №52. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).