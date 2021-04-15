Рязань, , 10:18 — REGNUM Виктор Мохов, как «Скопинский маньяк», второй раз не явился на заседание Скопинского районного суда Рязанской области по рассмотрению иска полиции об ужесточении в отношении него административного надзора. Заседание суда должно было состояться 15 апреля.

«Мохов в суд не явился», — цитирует ТАСС представителя суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима в марте 2021 года, где почти 17 лет отбывал наказание за похищение и изнасилование двух девушек в Рязани 2000 году. На шесть лет в отношении мужчины установлен административный надзор.

1 апреля его оштрафовали на 1200 рублей за несоблюдение административного надзора. После этого полиция направила иск в суд об ужесточении административного надзора для Мохова — правоохранители просят ограничить ему общение в интернете, а также посещение кафе и баров. Первое заседание было назначено на 6 апреля, однако затем перенесено на 15 апреля в связи с неявкой Мохова.

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