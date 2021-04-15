Белгород, , 10:19 — REGNUM Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Белгородскую область. Препаратом планируют прививать маломобильных и нетранспортабельных жителей, сообщила на брифинге заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова.

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Полный цикл вакцинации прошли уже почти 103,5 тысячи белгородцев. По словам Людмилы Крыловой, регион занимает третье место по темпам вакцинации от COVID-19 в России. Накануне Белгородская область получила партию вакцины «ЭпиВакКорона», ею планируют привить 810 человек.

Для лечения пациентов с коронавирусом в области развёрнуто 1575 больничных коек, из которых занято 83%.