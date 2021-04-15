Тольятти, Самарская область, , 10:18 — REGNUM Мужчину заподозрили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка в Тольятти. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, 13 апреля 2021 года фигурант уголовного дела находился на общем балконе жилого дома г. Тольятти. Следователи считают, что подозреваемый совершил в отношении девочки 2013 года рождения насильственные действия сексуального характера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка задержали подозреваемого. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области женщину заподозрили в убийстве шестилетней дочери.