Сеул, , 10:16 — REGNUM В первом квартале 2021 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $146,5 млрд, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает TBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

По их словам, это самый высокий показатель за первый квартал с 2018 года.

Экспорт фармацевтических препаратов вырос на 70%, легковых автомобилей на 32,4%, устройств беспроводной связи — на 30,1%, судов — на 29,8%, высокоточного оборудования — на 20,9%, полупроводников — на 13,4%. С другой стороны, экспорт нефтепродуктов сократился на 17,1%.

Между тем, экспорт товаров из Южной Кореи в марте вырос на 16,6%, о $53,8 млрд.

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