Ташкент, , 10:13 — REGNUM Исследования по оценке возможности подписания соглашения о преференциальной торговле обсудили представители Узбекистана и Индии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

12 апреля министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с министром железных дорог, торговли и промышленности Индии Пиюш Гоялом.

Собеседники договорились ускорить подготовку результатов исследования, которое проводят профильные научно-исследовательские институты двух стран.

Стороны отметили необходимость укрепления делового партнерства и промышленной кооперации. Для этого готовится межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций и организации.

Министры также обсудили разработку новых проектов и инициатив в сфере строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры Узбекистана.