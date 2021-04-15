Москва, , 10:12 — REGNUM Первый в России беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «квадрокоптер» ZALA 421−24, который является неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), создала компания ZALA Aero (входит в Группу компаний «Калашников» государственной корпорации «Ростех»). Об этом 15 апреля рассказал во время представления нового БПЛА руководитель направления специальных проектов ZALA Aero Никита Хамитов.

«Мы на этом коптере сделали решение, которое позволяет производить полет в полном режиме радиомолчания. Мы даем ему точку на карте, полностью отключаем канал связи и GPS и отправляем в координату. Бортовой компьютер формирует облако точек на земле и уже относительно земли производит полет. Он может вернуться из абсолютно любой точки полета, если нам заглушили связь или GPS», — приводит его слова ТАСС.

Также Хамитов уточнил, что новый беспилотник может находиться в воздухе около 40 минут и перемещаться на расстояние до пяти километров. Кроме того, на БПЛА ZALA 421−24 можно устанавливать видеокамеру и тепловизионное устройство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что беспилотники производства компании ZALA Aero прошли испытания в Антарктиде в экстремальных условиях.