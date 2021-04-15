Соледар, ДНР, 15 апреля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 15 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Танк ВСУ

Боевики ВСУ шесть раз обстреляли район населённого пункта Золотое-5 из гранатомётов АГС и СПГ.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — добавили в представительстве.

Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель Донецка, повреждены несколько домов.