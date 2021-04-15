Пермь, , 10:09 — REGNUM В Перми 15 апреля стартовал VI Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ). Мероприятие проводится на площадке завода им. Шпагина, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Центральным темами 2021 года станут промышленная кооперация и новые технологии. Участникам и гостям форума предстоит обсудить множество вопросов, связанных с повышением производительности труда, механизмами господдержки, цифровой экономикой. «Я уверен, что форум будет способствовать усилению промышленного потенциала страны», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

По словам заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова, ПИПФ-2021 станет форумом новых рекордов. За два дня на площадке пройдет 14 стратегических сессий и научно-технических советов, будет подписано 14 соглашений с федеральными холдингами и крупными предприятиями Прикамья.