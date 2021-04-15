Улан-Удэ, , 10:09 — REGNUM В Бурятии стартовал сезон активности клещей. По ситуации на 14 апреля к врачам из-за их укусов обратилось уже 16 человек, в том числе четыре ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления.

«Доставлены для проведения экспресс-диагностики 11 клещей, результаты на инфекции, передающиеся клещами (клещевой вирусный энцефалит, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, клещевой боррелиоз) отрицательные», — отметили в ведомстве.

По словам главного санитарного врача республики Сергея Ханхареева, вся территория Бурятии является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. В связи с этим он напомнил об эффективности прививок, которая для детей в этом году бесплатная.

«Правительством Республики Бурятия закуплено более 170 тысяч доз вакцин для детей. Я призываю всех позаботиться об этом именно сейчас», — отметил он.

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