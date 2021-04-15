Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Законопроект о наделении американской столицы статусом штата одобрил 14 апреля комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Профильный комитет проголосовал за предоставление статуса штата федеральному округу Колумбия. Теперь полный состав палаты может принять соответствующий законопроект.

В январе предложение о смене статуса внесла в Конгресс демократ Элеанор Холмс Нортон, представляющая федеральный округ Колумбия. Права голоса у неё нет из-за того, что столица не имеет статуса штата.

Председатель комитета Кэролин Мэлони заявила, что речь идёт о «равенстве и справедливости», так как жители округа Колумбия не имеют права голоса в Конгрессе. После возможного одобрения инициативы Палатой представителей полного состава потребуется одобрение Сената, а затем подпись главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года Палата представителей принимала подобный законопроект, но Сенат его не утвердил.

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