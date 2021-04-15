Москва, , 10:06 — REGNUM Уровень грамотности населения России значительно снизился, утверждают 71% граждан. Считают, что сильно упал, 44%, немного упал — 27%, приводит данные ИХ «Ромир».

Богданов-Бельский Николай. Ученицы. 1901

Не заметили изменений в грамотности российских граждан 13% опрошенных. Небольшой рост грамотности отметили 11%, значительный — 4% респондентов соответственно.

Знают, что в России проводят «Тотальный диктант», 64%. Ничего не слышали 26%, затруднились ответить 10%. Не планируют проверить свою грамотность, написав диктант, 59% граждан.

Опрос проведен в марте 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет во всех федеральных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России акция «Тотальный диктант» в 2021 году впервые прошла на двух языках — русском и английском.

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