Буэнос-Айрес, , 10:06 — REGNUM Группа аргентинских артистов-комиков записала песню в поддержку кубинской вакцины от коронавируса Sovereign. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Авторами песни стали Але Санс и Руди из группы RS Positivo, пианист Умберто Спаллина, а также кубинец Рафаэль де ла Торре, живущий в Буэнос-Айресе и являющийся участником кубинского культурного движения Nueva Trova.

В песне «Soberana La Cubana» подчёркиваются достижения науки Кубы, которая, несмотря на экономическую, торговую и финансовую блокаду, введенную США, находятся в одном шаге от создания первой латиноамериканской вакцины против COVID-19.

В одной из частей песни, которая длится около трех минут, создатели делают краткую отсылку к символической песне «Dear availability», которую покойный певец и автор песен Карлос Пуэбла написал в честь аргентинско-кубинского партизана Эрнесто Че Гевары.