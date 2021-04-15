Москва, , 10:07 — REGNUM Китайская компания Haval (принадлежит компании Great Wall) получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер Jolion в России. Документ размещён в базе на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Новинка появится на российском рынке до конца весны текущего года. Изготавливать Jolion будут на предприятии компании Haval в Тульской области в режиме полного производственного цикла.

Из ОТТС следует, что под капот машины будет установлена турбированная «четвёрка» объёмом 1,5 литра производительностью 143 л. с. Крутящий момент на передние колёса от мотора передаётся от шестискоростной механической трансмиссии либо «робота» 7DCT.

Автопроизводитель укомплектует авто боковыми зеркалами с подогревом и электрорегулировкой, стеклоподъёмниками с электроприводами и автодоводчиком для водительской двери.

Также новая модель получит систему помощи водителю при начале движения на уклоне, климат-контроль и рулевое колесо с регулировкой положения.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году российские автодилеры реализовали 17 381 автомобиль Haval. Это на 41,5% больше, чем в предшествующем году.

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