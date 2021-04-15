Иркутск, , 10:06 — REGNUM В Иркутской области суммарная просроченная задолженность по заработной плате на 1 апреля 2021 года составила 22,1 млн. рублей. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Отмечается при этом, что основная часть задолженности сложилась в сфере обрабатывающих производств (66,2%), образования (31,9%). На водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизацию отходов, ликвидацию загрязнений приходится — 1,9%.

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 192 человека. В расчете на одного работника приходится 114,9 тыс. рублей неполученной зарплаты. Продолжительность невыплаты в среднем по области составила 2 месяца. Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2001 г. задолженность по заработной плате в Приангарье выросла в 2,8 раза и превысила 23 млн рублей.

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