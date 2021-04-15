Тюмень, 15 апреля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полёты из тюменского аэропорта «Рощино». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Однако речь идёт не о регулярных рейсах, а о полётах в рамках чартерной программы туристических агентств. Тюменцы, купившие путёвки на юг России, могут улететь самолетами «Аэрофлота» из «Рощино» в Анапу, Краснодар и Симферополь.

Напомним, ранее, в связи с уходом «Аэрофлота» с тюменского рынка перевозок и передачи его рейсов дочерней авиакомпании «Россия», улететь в Москву из Тюмени стало проблематично и накладно. Тюменцы жаловались в социальных сетях, что билеты они могут приобрести на популярные утренние рейсы по стоимости, соотносимой с первым взносом за ипотеку. Заместитель главы региона Андрей Пантелеев сообщил, что решается вопрос увеличения числа рейсов на Москву из «Рощино» и о приходе на освободившуюся нишу «Аэрофлота» других авиакомпаний.