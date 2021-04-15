Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM Одного из двоих пожарных, получивших сильные ожоги во время тушения фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сегодня прооперируют. Об этом 15 апреля сообщает издание «Фонтанка».

Состояние Бориса Старковского и Антона Соколова врачи оценивают как стабильно тяжелое. Одному из них сегодня предстоит первый этап хирургического лечения.

Напомним, в пожаре, который разгорелся в одном из исторических зданий фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге 12 апреля, один сотрудник МЧС погиб, также пострадали несколько его коллег. В настоящий момент во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС находятся два потерпевших с 40% и 60% ожогами тела.

Сегодня в Петербурге состоится прощание с 31-летним старшим инструктором газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №64 Ильей Белецким. Он будет похоронен на Серафимовском кладбище.

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