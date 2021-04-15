Уфа, , 10:05 — REGNUM Ожидается резкий подъем уровня воды в реках г. Уфы. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба городской гражданской защиты.

Сообщается, что подъем уровня рек в городе может произойти из-за увеличения сброса воды через плотину Павловской ГЭС.

«Жителям города следует быть готовыми к возможному ухудшению обстановки и подтоплению территорий», — сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям приготовить плавательные средства, все ценные вещи поднять на верхние этажи, создать запас воды и продуктов питания, поместить в герметичную упаковку деньги и документы. При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить в спасательные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зафиксировали подтопления паводковыми водами новых территорий.