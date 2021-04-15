Магадан, , 10:09 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал распоряжение о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны к празднованием 76-й годовщины Победы.

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К 9 Мая инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также войны с Японией 1945 года единовременно выплатят 35 тыс. рублей, ещё 10 тыс. они получат от Пенсионного фонда.

Жителям блокадного Ленинграда, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла, детям войны выплатят по 15 тыс. рублей, пишет «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области сиротам Великой Отечественной войны увеличили ежегодную выплату ко Дню Победы. Теперь эта мера социальной поддержки составляет 2 тысячи рублей на человека. В 2020 году выплата составляла 1,5 тысячи рублей.