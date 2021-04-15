Пермь, 15 апреля 2021, 09:59 — REGNUM Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» просит министра транспорта и экс-главу «Аэрофлота» Виталия Савельева сохранить в прежнем объеме рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Пермью, сообщает издание «Коммерсантъ».
Документ подписали руководители 15 крупнейших предприятий. Среди бизнесменов гендиректор «Уралкалия» Виталий Лаук, глава совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян, гендиректор «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, заместитель гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александр Иноземцев.
По данным СМИ, с мая авиакомпания сократит число собственных рейсов с пяти до двух в день. Вместе с тем, два рейса начнет выполнять дочерняя авиакомпания — «Победа». Однако промышленников не устраивают ее строгие правила: отсутствие бизнес-класса и питания на борту, жесткие нормы по провозу ручной клади. Существующее на сегодняшнйи день расписание позволяет делать минимальную стыковку в Москве. Изменении объема рейсов вынудит пассажиров летать на воздушных судах разных перевозчиков, что не исключает увеличение расходов на авиабилеты.