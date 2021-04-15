Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Американская певица Кристина Агилера работает над двумя альбомами: на английском и испанском языках. Об этом 15 апреля сообщает издание Billboard.

По данным СМИ, альбом на испанском языке станет продолжением пластинки под названием Mi Reflejo (My Reflection), вышедшей в 2000-м году. «Я одновременно работаю над своим английским альбомом и продолжением моего дебютного испанского альбома — с опозданием примерно на 20 лет», — говорит певица.

ИА REGNUM напоминает, что Кристина Агилера — американская певица, обладательница шести премий «Грэмми». Она является послом доброй воли ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадонна приобрела дом у The Weeknd за $19,3 млн