Москва, 15 апреля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Численность российского населения с доходами ниже прожиточного минимума в четвёртом квартале 2020 года и за 2020 год в целом сообщил Росстат. Данные опубликованы 15 апреля на сайте ведомства.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Прожиточный минимум

По предварительной оценке за минувший год, 17,8 млн человек или 12,1% от всего населения страны относятся к малоимущим. По сравнению с 2019 годом их стало меньше на 300 тыс. человек или на 0,2%.

В четвёртом квартале минувшего года не получали даже прожиточный минимум 13,5 млн человек, это 9,2% всего населения. В расчётах учитывался прожиточный минимум в размере 11 329 рублей. По сравнению с третьим кварталом он уменьшился на 277 руб. или на 2,4%.

По сравнению с тем же периодом 2019 года бедных осталось столько же. Однако в сравнении с третьим кварталом 2020 года бедных стало на 5,3 млн человек или на 3,6% меньше. Их число сократилось с 18,8 млн до 13,5 млн человек, доля снизилась c 12,8% до 9,2%.

«Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения», — пояснили в Росстате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время преодолеть бедность могут от трети до половины семей с невысоким уровнем доходов.

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