Чебоксары, , 10:25 — REGNUM Деятельность сексуального притона была пресечена в столице Чувашии сотрудниками МВД. Заведение, оказывающее интим-услуги под видом оздоровительного массажа и СПА-отеля, размещалось в помещении на улице Карла Маркса.

Примечательно, что три года назад в соседнем офисе была пресечена деятельность аналогичного притона. Новый салон, по данным управления уголовного розыска МВД по Чувашии, заработал с сентября 2019 года, рекламируя свои услуги в соцсетях.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора и управляющую заведения. Кроме этого, были задержаны второй администратор в городе Новочебоксарске и специалист по поддержке сайта салона в Шумерле. Допрошены семь девушек, оказывающих интим-услуги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой»). Предполагаемый организатор — 47-летняя жительница Чебоксар находится по решению суда под домашним арестом, еще трое фигурантов — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Заволжском районе Ульяновска завершено следствие по делу об организации занятий проституцией. Интимные услуги оказывались под видом работы массажных салонов.

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