Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM В марте 2021 года в Петербурге населению выдали 52,4 тыс. нецелевых потребительских кредитов, так называемых «кредитов наличными», сообщили 15 апреля в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Количество взятых петербуржцами потребительских кредитов оказалось на 18% больше, чем в феврале 2021 года, и на 10% больше, чем в марте 2020 года.

По количеству потребительских кредитов Петербург в марте текущего года оказался на четвертом месте среди регионов РФ, уступив Москве, Московской области и Краснодарскому краю.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов наличными в марте 2021 года, наибольший годовой рост отмечен в Татарии и Белгородской области (по +23%), наименьший рост — в Омской области, Приморском и Краснодарском краях (по +5%). В Москве количество выданных кредитов, по сравнению с мартом 2020 года, выросло на 7%.

По данным ОКБ, в марте банки 1,57 млн нецелевых потребительских кредитов, что на 23% больше, чем в феврале, а также на 12% больше, чем в марте прошлого года. Это абсолютный рекорд по количеству выданных кредитов в этом сегменте.