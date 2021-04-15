Донецк, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 17 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 15 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным представительства, на донецком направлении боевики ВСУ выпустили пять мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое и снайперское оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: г. Донецк, (Киевский р-н), Старомихайловка, Лозовое, Весёлое, Ясное», — сказано в сообщении.

Как сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале, в результате обстрелов Киевского района города повреждено остекление домов № 15 и №17 по улице Новороссийской, а также погиб мирный житель — мужчина 1962 года рождения.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в ДНР и ЛНР удерживаются 280 граждан Украины, включая 44 боевиков ВСУ.

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