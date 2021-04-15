Улан-Удэ, , 09:57 — REGNUM В Бурятии по ситуации на 14 апреля от коронавируса привили 55,2 тыс. человек. Из них почти 41,2 тыс. завершили вакцинацию, получив оба компонента вакцины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего к июню 2021 года, по словам главы ведомства Евгении Лудуповой, в регионе планируется привить 40% населения. По республике развёрнуто более 50 пунктов вакцинации, в том числе 13 в Улан-Удэ.

13 апреля сюда поступило 16,8 тыс. доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время её распределят по городским поликлиникам и районным больницам.

«До конца апреля в республику поступит еще 18 000 доз. Ранее, в апреле вакцина поступала небольшими партиями по 1500—3500 доз, в связи с этим жители республики испытывали некие трудности с записью на вакцинацию», — добавили в минздраве.

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