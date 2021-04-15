Вашингтон, , 09:56 — REGNUM «Бесконечный стрим» Людвига Агрена завершился спустя месяц после старта. Об этом сообщило издание Kotaku.

За это время Агрен стал абсолютным рекордсменом по количеству зрителей на Twitch — его трансляцию смотрели свыше 282 тыс. платных подписчиков. В конце стрима юноша и его друзья демонстративно разрушили кровать стримера в виде гоночного автомобиля.

Напомним, что Людвиг Агрен запустил трансляцию формата subathon — её продолжительность увеличивается за каждого нового подписчика. Изначально стример надеялся, что она продлится около 48 часов, а в итоге затянулась на месяц.