Иркутск, , 09:55 — REGNUM В Иркутской области пандемия коронавируса особенно негативно повлияла на общественное питание: за год его оборот снизился на 28,5% и составил 12,6 млрд. рублей. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

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На этом поприще по-прежнему доминирует малый бизнес: около половины оборота (48%) обеспечили малые предприятия. Доля крупных и средних организаций составила 43%, индивидуальных предпринимателей — 10%.

По сравнению с предыдущим годом все типы хозяйствующих субъектов допустили снижение, однако крупные и средние организации пострадали в меньшей степени, снизив оборот на 17,2%, в то время как малые предприятия и индивидуальные предприниматели сократили объемы более, чем на треть. Каждый житель Приангарья потратил на общепит в среднем по 5275 рублей (440 руб. в месяц).

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год жителям Приангарья продано товаров на 393 млрд. рублей, что на 2% меньше, чем в 2019 году. Около половины всех продаж (49%) приходилось на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, их объем увеличился за год на 0,1%, а доля в общем объеме возросла на 1,6 процентных пункта. Продажа непродовольственных товаров сократилась за год на 3,8%.