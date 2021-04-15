Улан-Удэ, , 09:56 — REGNUM В Бурятии на специализированном полигоне «Телемба» прошли тактические учения с боевыми стрельбами из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подразделения ПВО Южного военного округа (ЮВО). Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

«Боевые пуски зенитных ракет проведены по мишеням «Саман», имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и различных высотах», — говорится в сообщении.

В ходе учений радиотехнические подразделения также отработали действия по обеспечению контроля за воздушной обстановкой в зоне своей ответственности. Обеспечили своевременное обнаружение, сопровождение целей и выдачу целеуказаний ракетчикам.

Всего в учениях в Бурятии было задействовано около 300 военнослужащих ЮВО и более 50 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, боевыми стрельбами завершились в Приморском крае масштабные двусторонние тактические учения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

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