15 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Александр Белов, , 10:56 — REGNUM Учитывая неутешительные результаты внедрения вакцины против COVID-19 в Европейском союзе и его невнятные заявления, подрывающие доверие к вакцине AstraZeneca, легко понять, почему правительства отдельных стран ЕС взяли дело в свои руки, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохач в статье, вышедшей 14 апреля в Foreign Policy.

Спутник V

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в попытке обеспечить своей стране собственные препараты дошел до крайности. В январе, задолго до того, как вакцины были готовы к отправке, этот «диктатор» заключил сделки на поставки 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» и 5 млн доз китайской Sinopharm, минуя процессы закупок Европейской комиссии и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). В общей сложности в Венгрии, где проживают 9,7 млн человек, введено 4,2 млн доз, то есть в этой стране процесс вакцинации прошло больше людей, чем во всех других государствах — членах ЕС.

Его примеру последовали и в других частях Европейского союза: канцлер Австрии Себастьян Курц, по некоторой информации, завершил переговоры о поставке около 1 млн доз российского препарата «Спутник V».

Канцлер Австрии Себастьян Курц (сс) Österreichische Außenministerium

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Более того, процесс получения разрешения на применение вакцины европейскими регулирующими органами и перспективы ее производства в ЕС недавно в ходе переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

На первый взгляд, в том, чтобы искать средства борьбы с пандемией на востоке, нет ничего такого уж явно безумного. Как выяснилось в ходе недавнего опроса общественного мнения, проведенного в Словакии, «Спутник V» занял второе место после Pfizer как наиболее «заслуживающая доверия» вакцина против COVID-19, опередив Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Если учесть, что, по всей видимости, имеет место совпадение между людьми, выступающими против прививок, и пророссийски настроенными жителями региона, доступность «Спутник V» может сыграть ключевую роль в вакцинировании скептиков и достижении коллективного иммунитета к новому патогену.

Тем не менее российская вакцинная дипломатия несет в себе значительные риски для стран, которые в нее вовлечены. На данный момент «Спутник V» показал себя более эффективным в дестабилизации правительств стран Восточной Европы, чем в защите их населения от коронавируса.

Прежде всего, это вопрос эффективности и безопасности вакцины. Хотя широко цитируемое исследование журнала Lancet, — показывающее, что эффективность против симптоматического COVID-19 составляет 91,6%, — обнадеживает, у EMA, вероятно, есть веские причины не спешить с тем, чтобы санкционировать использование российского препарата. У агентства не было достаточной информации о вакцине, необходимой для начала непрерывного обзора, до начала марта. Стандартной практикой является проверка условий, в которых производится вакцина, и дополнительная информация о клинических испытаниях, проводимых в России.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Однако по мере того, как EMA стала выполнять свою работу, на поверхность стали выходить «красные флажки». Так, Агентство по лекарствам Словакии (ŠÚKL) оценило образцы из партии, закупленной правительством Словакии, и пришло к выводу, что содержимое ампул отличалось от вакцины, использованной в исследовании Lancet. Партии, произведенные на разных заводах, казалось, были несовместимыми. К тому же на препаратах отсутствовала необходимая информация, в том числе сведения о стабильности вакцины и ее сроке годности.

Показательно еще и то, что, несмотря на наличие в России чрезвычайно эффективной и простой в производстве вакцины, уровень вакцинации в стране не слишком высокий, найти объяснение этому непросто: только 4,7% граждан страны получили хотя бы свою первую дозу по сравнению с 15,5% в ЕС.

Эти цифры могут свидетельствовать о крайне космополитическом и альтруистическом мировоззрении российских властей, которые посчитали более приоритетной задачей отправку препаратов другим странам. Однако более вероятно, что эти цифры указывают на крайний уровень недоверия населения России к вакцине (которое, возможно, оправданно, а может быть, и нет) или полное пренебрежение Кремля к своим гражданам в его стремлении к достижению геополитических целей, или и то и другое.

Кроме того, лидерство Венгрии в области вакцинации, достигнутое в первую очередь благодаря прививкам из Китая и России, не привело к лучшему сдерживанию распространения вируса по сравнению с соседними странами — как раз наоборот. Хотя в последнее время количество ежедневных случаев заболевания снизилось, количество новых случаев на душу населения по-прежнему остается одним из самых высоких в мире, а ежедневная смертность близка к своему рекордному пику. Точно так же Сербия ускорила собственную программу вакцинации с использованием вакцин китайского и российского производства в начале этого года, однако в середине марта стране опять пришлось уйти на карантин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Затем есть еще и политический вопрос. Вместе с вакциной «Спутник V» поставляется и определенный «багаж», с которым правительствам стран Восточной Европы, опасающимся оказаться в долгу перед Россией, оказывается непросто справиться. Руководствуясь традиционными геополитическими соображениями, Польша отказалась от использования российской вакцины, тогда как к китайской Sinopharm Варшава отнеслась скептически из-за отсутствия надежных данных. Чешские лидеры, в первую очередь «пророссийский и прокитайский» президент Милош Земан, проявили интерес и к той, и к другой вакцине, хотя правящая коалиция Чехии разделилась по этому поводу.

Как ни странно, хотя чешский президент играет лишь церемониальную роль в конституционной системе страны, Земан начал продвигать повестку дня необычайно решительно. Так, в марте он заявил в интервью, что противники использования российской вакцины, — прямо упомянув министра здравоохранения Яна Блатного и главу SÚKL Чешской Республики Ирену Сторову, — несут прямую ответственность за смерть чешских граждан. По его словам, «решение заключается в увольнении обоих», что является прерогативой премьер-министра, а не главы государства.

Тем не менее несколько недель спустя премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пошел ему навстречу и заменил Блатного врачом Петром Аренбергером, который уже начал изучать пути, с помощью которых российская вакцина может быть куплена и одобрена для экстренного использования в Чешской Республике. Обострив ситуацию 12 апреля, Бабиш уволил министра иностранных дел Томаша Петричека, критиковавшего отношения правительства с Россией.

События в Чехии очень похожи на то, что происходило в Словакии. В конце февраля тогдашний премьер-министр Игорь Матович закупил 2 млн доз вакцины «Спутник V», поставив лидеров коалиции своей партии перед свершившимся фактом перед словацким военным самолетом, который только что вернулся из Москвы с первыми 200 тыс. доз. Сделка была заключена за спиной министра иностранных дел страны, стойкого атлантиста и сторонника ЕС Ивана Коркока, которому не оставалось другого выбора, кроме как уйти в отставку.

В разразившемся кризисе коалиции Матович согласился оставить свой пост и возглавить министерство финансов. В результате правительство было быстро восстановлено под руководством нового премьер-министра Эдуарда Хегера, который оставил на своих местах большинство ранее занимавших посты министров, включая Коркока.

Однако на этом сага о «Спутнике V» не закончилась. Матович продолжал выступать с нападками на руководство словацкой ŠÚKL, которое хотело передать EMA решение вопроса о безопасности и эффективности вакцины. На прошлой неделе, предположительно, в качестве бывшего премьер-министра, Матович отправился в Москву, снова оттеснив Коркока и словацких дипломатов в России. Более того, впоследствии он также посетил Орбана в Будапеште.

Премьер-министр Словакии Игор Матович Пресс-служба правительства Словакии

И, вопреки устоявшейся практике, его в ходе этого визита не сопровождал ни посол Словакии, ни любой другой дипломат. Напротив, в его «свите» находился венгерский националист, член парламента Словакии от партии Матовича, Юрай Гимеши. В видео, выложенном на Facebook, Орбан подчеркнул, что эффективность вакцины «Спутник V» для Словакии оценит современная лаборатория в Венгрии.

Вполне возможно, что, пойдя на этот ошеломляющий акт вакцинной «дипломатии», министр финансов намного превысил полномочия своего ведомства. Что еще более важно, это был акт внутреннего политического поджигательства, поставивший и министра иностранных дел, и премьер-министра в безвыходное положение. Такое развитие событий также стало причиной появления беспрецедентного открытого письма нынешних послов страны, которые назвали импровизацию Матовича «оскорблением словацкой дипломатии, … унижением Словакии и угрозой ее национальным интересам».

Пока неясно, приведет ли «Спутник V» к окончательному расколу хрупких правящих коалиций Словакии и Чешской Республики. Тем не менее издание The New York Times полностью ошибается, когда называет недавние события «неудачей» российской дипломатии по вакцинам. Когда два правительства Восточной Европы оказываются деморализованными: с поста уходит один прозападный министр иностранных дел, а другой оказывается между молотом и наковальней, едва ли Кремль мог бы надеяться на более выгодный исход.