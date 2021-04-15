Москва, , 09:53 — REGNUM Размещение облигаций 72-го выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (RU25072MOS0) запланировано на 27 апреля. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе департамента финансов Москвы.

«Номинальная стоимость одной облигации 1000 рублей. Ставка купонного дохода — 6,55% годовых или 32,66 рублей по одной облигации за каждый купонный период», — рассказали в пресс-службе.

Планируемый объём — 70 млрд рублей. Размещение планируется в форме аукциона на Мосбирже.

Последний раз Москва размещала облигации в 2013 году, отметили в департаменте.