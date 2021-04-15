Владивосток, , 10:06 — REGNUM Законопроект о возможности рыбакам-любителям реализовать свой улов уже направлен в Государственную думу, заявил на дальневосточном рыбопромысловом совете губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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«Мы подготовили документы, чтобы Приморье вошло в число регионов, которых коснётся эта мера. Ждём решения парламентариев. Нужно разрешить рыбакам-любителям Приморья продажу улова», — сказал на видео, размещённом в Instagram, Кожемяко.

В Приморье разрешено в сутки ловить 60 штук наваги и 30 — камбалы, терпуга, минтая и красноперки. Любительский лов носит массовый характер, но по словам губернатора, официально продавать любительский улов запрещено.

«Совершенно очевидно, что человеку не съесть такое количество рыбы за сутки, поэтому считаю, что надо узаконить продажу такого улова на специально отведённых рынках в муниципалитетах. Их можно будет организовать прямо на побережье, недалеко от мест лова. Это даст возможность населению покупать недорогую свежую рыбу, а рыбакам-любителям — подзаработать», — пояснил Олег Кожемяко.

Отметим, в зимний сезон вдоль побережья на обочинах дорог продают свежевыловленную рыбу.

Как сообщало ИА REGNUM, корюшка весной 2021 года в Петербурге оказалась дорогим удовольствием. За килограмм рыбы рыбаки требуют от 1,5 тыс. рублей, и это несмотря на удачный улов в этом году.