Самара, , 09:59 — REGNUM Экс-главу одного из районов Самарской области заподозрили в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщается, что в конце 2019 года чиновники администрации Богатовского района приобрели квартиру в пос. Заливном для предоставления ее ребенку-сироте: жилое помещение оказалось не пригодным для проживания.

«Проверкой выявлено несоответствие жилого помещения требованиям технического задания в части даты ввода дома в эксплуатацию (не позднее 1987, фактически 1968), покрытия пола в санузле (цементная стяжка, фактически деревянные полы), новых сантехнических приборов (фактически бывшие в употреблении), централизованных водоснабжения и канализации (фактически индивидуальные), плиточного покрытия стен ванной комнаты и туалета (отсутствует), наличия полотенцесушителя (отсутствует), выполнения проводки электротока без скруток и провисания (с нарушениями работы электросети)», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что сумма муниципального контракта составила свыше одного млн рублей, при том, что среднерыночная стоимость данного помещения составляет всего 460 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

«Также в рамках уголовного дела бывшему главе муниципалитета следственным органом вменяется приобретение еще двух не пригодных для проживания квартир в селе Богатом и пос. Заливном, впоследствии предоставленных детям-сиротам», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что собрание представителей района 13 апреля 2021 году приняло решение об отставке главы этого района. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти возбудили дело по факту непредоставления жилья детям-сиротам.