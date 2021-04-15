Самара, 15 апреля 2021, 09:59 — REGNUM Экс-главу одного из районов Самарской области заподозрили в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сообщается, что в конце 2019 года чиновники администрации Богатовского района приобрели квартиру в пос. Заливном для предоставления ее ребенку-сироте: жилое помещение оказалось не пригодным для проживания.
Отмечается, что сумма муниципального контракта составила свыше одного млн рублей, при том, что среднерыночная стоимость данного помещения составляет всего 460 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.
Отмечается, что собрание представителей района 13 апреля 2021 году приняло решение об отставке главы этого района. Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти возбудили дело по факту непредоставления жилья детям-сиротам.