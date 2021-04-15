Красноярск, , 09:54 — REGNUM Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Владимир Рашевский раскрыл секрет успешной стратегии компании в условиях пандемии. Выступая на Красноярском экономическом форуме, Рашевский призвал не сворачивать активность, а, напротив, «работать на опережение, вкладывать в производство новых продуктов, повышать операционную эффективность, развивать конкурентные преимущества, отношения с потребителями и осваивать новые перспективные рынки сбыта».

По мнению топ-менеджера, после падения всегда наступает рост, и здесь важно не упустить открывающиеся возможности. Так, при общем падении рынков в период пандемии Китай продолжал расти, и компании, инвестировавшие в развитие логистики в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона, получили конкурентные преимущества.

Такие проекты опережающего развития важны не только для бизнеса, они соответствуют государственной политике. «Это то, к чему нас призывает президент, правительство, в том числе в рамках КЭФ, — заметил Рашевский, — это такие инструменты, как КППК (корпоративные программы повышения конкурентоспособности), соглашение о защите и поощрении капиталовложений, инвестиционные налоговые вычеты, и эти механизмы сегодня действительно работают, и бизнес учитывает их при разработке своих инвестиционных идей, которые затем воплощаются в проекты».

Совместные действия государства и бизнеса на опережение помогут скорее выйти на траекторию роста и «вывести инвестиционное и созидательное развитие страны на показатели, превосходящие предшествующим пандемии», заметил глава «ЕвроХима». Именно поэтому компания в очень сложный период ограничений не приостановила ни одного инвестпроекта.