Нью-Йорк, США, , 09:50 — REGNUM Состоялся анонс новой игры из серии OliOli с подзаголовком World. Её трейлер был опубликован на YouTube-канале компании Private Division.

В отличие от предыдущих частей OliOli, World станет первой полностью трёхмерной игрой серии. В ней геймерам предстоит управлять юным скейтбордистом, который путешествует по красочному миру Рэдленд.

Релиз OliOli World состоится зимой 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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