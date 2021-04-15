Брюссель, , 09:50 — REGNUM Брюссель осуждает действия официального Минска по аресту активистов Союза поляков Белоруссии. Об этом написал глава делегации Европарламента по отношениям ЕС с Белоруссией Роберт Бедран на своей странице в соцсети Twitter.

«Арест Анджея Писальника и его супруги Инесса Тодрик-Писальник является политически мотивированным, потому что как раз в ближайшие дни Анджей должен был выступить на видеоконференции Европарламента по отношениям с Белоруссией. Он там должен был рассказать про репрессии в отношение поляков в этой республике. Поэтому в Брюсселе расценивают это как репрессии и очередную атаку на свободу слова», — отметил он.

Активисты Союза поляков Белоруссии, супруги Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник были задержаны 14 апреля в белорусском Гродно. По данным генеральной прокуратуры Белоруссии, активисты подозреваются в разжигании межнациональной розни. Правоохранители считают, что несколько их выступлений в СМИ могут «разжечь национальную вражду, сформировать неприязнь и недоверие к представителям государственной власти в Белоруссии, а также распространить ложную информацию об их деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды. Все они задержаны и находятся в следственном изоляторе.