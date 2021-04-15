Москва, 15 апреля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в 2021 году планируется возвести около 8,5 млн. кв. метров недвижимости, в том числе порядка 4 млн кв. метров жилья, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

В ближайшие пять лет в Новой Москве будет построено 12 детских садов, 16 школ и восемь объектов здравоохранения. Еще 112 соцобъектов возведут за счет средств инвесторов: 41 школу, 64 детсадов и семь поликлиник.

Всего со времени присоединения новых территорий к Москве в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию более 20 млн кв. метров недвижимости, в том числе более 15 млн кв. метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, все социальные объекты в Новой Москве соответствуют столичным стандартам качества и оснащения.

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