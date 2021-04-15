Ташкент, , 09:46 — REGNUM В Узбекистане за минувшие сутки выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщили в телеграм-канале министерства здравоохранения республики.

Это стало рекордным значением в 2021 году. Подобные показатели заболеваемости наблюдались в ноябре 2020 года.

В Ташкенте выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом, в Ташкентской области — 42, в Самаркандской области — 25, в Бухарской области — 8, в остальных регионах — менее четырех.

Лечение в стационаре проходят 1634 пациента. В тяжелом состоянии находятся 229 человек, в критическом — 104.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Узбекистане наблюдается с 10 марта 2021 года. Текущий прирост считается третьей волной коронавируса. Во время первой волны COVID-19, в августе 2020 года, суточный прирост достигал 1 тыс. человек.

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