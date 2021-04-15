Берлин, , 09:50 — REGNUM Немецкий автопроизводитель добавил к линейке ID.3 новый двигатель производительностью 148 л. с., выпустив новый вариант Pure Performance в комплектациях City и Style. Об этом сообщается на сайте SpeedMe со ссылкой на менеджера Volkswagen UK по семейным продуктам ID Джо Лоуренса.

Автомобиль Volkswagen ID.3 Alexander Migl

Версия Pure Performance с 148-сильным мотором будет доступна только для британского авторынка. Новый мотор появится в комплектациях City и Style. Первая комплектация теперь будет стоить 28 370 фунтов стерлингов (около 3,01 млн рублей), а вторая — 32 470 фунтов стерлингов (около 3,45 млн рублей).

148-сильный мотор с крутящим моментом 310 Нм функционирует с аккумулятором на 45 кВт-ч. Заряжается эта батарей до 100% за 7,5 часов. Также батарея поддерживает быструю зарядку постоянного тока (до 80% за 31 минуту).

Дальность хода электрокара с новым мотором составит 350 км в версии City и 346 км — в варианте Style. До «сотни» такое авто разгоняется за 8,9 секунды. Максимальная его скорость составляет 160 км/ч.

Ранее в компании Volkswagen сообщили, что на авторынок России до конца весны планируется вывести более производительную версию Passat с 190-сильным мотором. Пока же эта модель продается в РФ с единственным турбированным движком TSI объёмом 1,4 л и мощностью 150 л. с.

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