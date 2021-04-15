Посёлок городского типа Тевриз, Омская область, , 09:44 — REGNUM Доследственная проверка по информации о том, что в одной из деревень Тевризского района в выгребной яме едва не погибла девочка, проводится в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в областном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, информация об инциденте появилась в СМИ. По предварительным данным, 8 апреля ученица третьего класса после школы во время прогулки провалилась в наполненную водой и нечистотами яму, оставшуюся от общественного туалета. Девочка начала захлёбываться. Её спас одноклассник. Устанавливаются причины произошедшего.

«Бездействию чиновников будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, новосибирские следователи проводят проверку по информации о том, что восьмилетняя школьница спасла провалившуюся под лёд подругу.

Читайте также: СКР начал проверку после спасения новосибирской школьницы из ледяной воды